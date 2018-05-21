Yurtdışında kaç Kırgız çalışıyor

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Sendikalar Federasyonu Başkan Vekili Ceenbek Osmonoliyev, Kazakistan'da çalışan Kırgız vatandaşlarının sayısı ile ilgili Kazinform’a açıklamalarda bulundu.

Osmonoliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Kırgızistan nüfusu 6 milyon 300 kişidir. Bu komşularımızla karşılaştırıldığında küçük bir rakam. Ekonomik olarak aktif nüfus 2.5 milyon kişidir. Resmi rakamlara göre, günümüzde yaklaşık bir milyon vatandaşımızın 600 bini Rusya'da işçi göçünün içindedir, 113 bini Kazakistan'da, 30 bini ise Türkiye'de çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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