YTB heyeti Özbekistan’a ziyaret gerçekleştirdi

BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. 2 gün süren temaslarda yüksek öğrenim bursları, mühendis yetiştirme ve diaspora alanlarında işbirliği imkanları görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan’da Özbekistan’a yapacağı ziyaret öncesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından (YTB) bir heyet, muhatap kurumlarla gündemdeki işbirliği konularını görüşmek üzere Özbekistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı İstidod Vakfı, Bağımsız Medyayı Destekleme Kamu Vakfı, Eğitim Bakanlığı, Taşkent İktisat Üniversitesi, Bakanlar Kuruluna bağlı Yabancı Devletlerle Dost İlişkiler Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi ile üst düzey temaslarda bulunuldu.

YTB’den yapılan açıklamaya gore, 2 gün süren temaslarda yüksek öğrenim bursları, mühendis yetiştirme ve diaspora alanlarında işbirliği imkanları görüşüldü. Mühendislik, turizm, ekonomi ve medya alanlarında ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını Türkiye üniversitelerinde eğitim alan uzmanlarla gidermek konusunda istekli olan Özbekistan kurumları ise, Türkiye Bursları programına özel ilgi gösterdi.

Yeni dönemde öncelikli gündem maddelerinden biri olarak Yurtdışında yaşayan Özbeklerin ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirme hedefini koyan Özbek yöneticiler, Türkiye tecrübesini çok önemsediklerini, hem kurumsallaşma hem de diasporaya yönelik faaliyetler bağlamında YTB ile işbirliği yapmak arzusunda olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: QHA