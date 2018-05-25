Yolsuzlukla suçlanan Celal-Abad Belediye Başkanı görevinden alındı

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Celal-Abad Belediye Başkanı Avazov Salaydin Abdivaliyeviç görevinden alındı.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev, Celal-Abad Belediye Başkanı Avazov Salaydin Abdivaliyeviç’in görevinden alınması ile ilgili kararnameyi imzaladı.

19 Nisan 2018 tarihinde, Kırgızistan Başsavcılığı tarafından başlatılan Bişkek termik santral kazası ile ilgili olarak, Elektrik İstasyonları eski Genel Müdürü ve halihazırda Celal-Abad eski Belediye Başkanı Salaydin Avazov'a yolsuzlukla ilgili ceza davası açılmıştı.

Bişkek Pervomaiskiy Bölge Mahkemesi, soruşturmalar bitene kadar Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) hapishanesine hapsetme şeklinde Avazov'a karşı bir önleyici tedbir seçti.