Yermek Tursunov, Kazakistan Cumhuriyeti Sinema Yönetmenleri Birliği Başkanı Oldu

ALMATI, 25 Şubat /Kabar/. Kazinform’a göre, Kazakistan film yönetmeni Yermek Tursunov oybirliği ile Kazakistan Cumhuriyeti Sinema Yönetmenleri Birliği yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Kazakistan Sinemacılar Birliğinin olağanüstü XV Kongresi’nde E.Tursunov’un adaylığına 106 Delege oy verdi.

Tursunov, “Yabancı dilde en iyi film” dalında Oscar’ın kısa listesinde yer alan “Kelin” (2008) adlı filmin yazarı olarak bilinir.

Buna ek olarak, Tursunov, “Memluk” romanı, “Şal” filmi ve “Küçük Hayat Avuçları” kitabının yazarı olmuştur.

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