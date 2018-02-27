Yeni Çocuk Onkoloji Merkezi'nin inşası eylül ayında tamamlanacak

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Yeni Çocuk Onkoloji Merkezinin inşaatının bu yıl eylül ayında tamamlanacağı bildirildi.

Başbakanı Sapar İsakov, Çocuk Kanser Merkezi'ni ziyaret etti. İsakov'a merkezin yeni binasının inşaat işlerinin bu yıl 17 Eylül tarihinde tamamlanacağıyla ilgili rapor sunuldu. İsakov burada yaptığı konuşmada, merkezin ekipmanlarına özel dikkat göstermek gerektiğini söyledi. Başbakana eşlik eden Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, hematoloji merkezinin tesisi hakkında daha fazla bilgi alacağını bildirdi.

Bakan Batıraliyev, pediatrik onkoloji merkezinin 100, hematoloji merkezinin için 50 yataktan oluşacağına işaret ederek, “Eski hematoloji merkezinin bulunduğu yerde Ulusal Onkoloji ve Hematoloji Merkezi'nden medikal çocuklar için bir anaokul açılması planlanıyor." diye konuştu.