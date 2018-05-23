Yaklaşan ŞİÖ zirvesinden neler bekleniyor? – Çin Büyükelçisinden açıklama

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Çin Büyükelçisi Xiao Qinghua Büyükelçilikte yaptığı basın toplantısında, Haziran’da Qingdao’da yapılacak ŞİÖ Zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde birkaç belgelerin imzalanması, bölgesel güvenliği güçlendirmeye ve örgütün dünya arenadaki etkisini güçlendirmeye yönelik kararların alınması beklendiğini belirten Büyükelçi Xiao Qinghua, “Karşılıklı güvene, karşılıklı menfaat ve saygının yanı sıra ortak refah peşinde koşan Şanghay ruhunun tadını çıkaracağız. Gelecekte bu ruhu güçlendirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Zirveye hazırlıkların aktif olarak yapıldığını dile getiren Büyükelçi, en yüksek seviyede müzakereler sırasında beş yıllık etkinlikler planı içeren ŞİÖ üyesi ülkeler arasında Ebedi Dostluğa ilişkin Antlaşma programının onaylanması planlandığını bildirdi.

Ayrıca, Büyükelçi, ayrılıkçılığa, terörizme ve aşırılığa karşı İşbirliği Anlaşmasının imzalanması beklendiğini duyurdu.

Diplomat, Zirvede gündeme getirilen bütün meselelerin, Örgütün dünya arenasındaki etkisini güçlendirmek amacıyla ele alınacağını vurguladı.