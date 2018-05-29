Yabancılar Türkiye'den vatandaşlık almakta zorlanıyor

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkiye'ye eğitim ve ya çalışmak için gelen yabancı uyruklu göçmenlere vatandaşlık verilmesi konusundaki sistemsel ağırlığın giderilmesi için gerekli genelgeler Kafkas, Uygur, Orta Asyalı birçok sığınmacı tarafından merakla bekleniyor.

Suriye’de yaşanan savaş sonrası ülkemize akın eden üç milyon sığınmacı gündemden düşmezken Kuzey Kafkasya'dan Orta Asya'dan hatta Uzak Doğu'dan gelen göçmenlerin varlığı ise yadsınamayacak kadar çok.

Bu insanlar, eğitim almak, çalışmak veya ülkesindeki savaş, iç karışıklık, anti-demokratik uygulamalar, siyasi baskılar veya potansiyel tehdit kitlesi olarak etnik ayrımcılığa maruz kalma gibi gerekçelerle diğer ülkelere olduğu gibi ülkemize de geliyorlar.

Göçmenlerin bir kısmının yenice tutundukları ülkenin vatandaşlığını kazanmak için bir beklenti içinde olmaları son derece normaldir.

Bahsettiğimiz bu insanlar vatandaşlık için başvurduklarında her nedense diğer milletler kadar kolaylıkla vatandaşlık alamıyorlar. Herkesten istenilen nüfus cüzdan bilgileri, medeni hal belgesi, doğum belgesi gibi kayıtların Çin Konsoloslukları tarafından asla verilmediği; Rusya Federasyonu’ndan almanın ise oldukça güç olduğunu bilmeden reddetmek hiç de doğru değildir ve bu durum genelgelerle acilen düzeltilmelidir. Onları geriye dönerek hapsetmeye zorlamak için, pasaport süreleri geçenlere yeni pasaportlarının verilmemesi de resmi makamların dikkatinden kaçmamalı.

Dünya Bülteni