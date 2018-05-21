Venezuela'daki seçimleri Devlet Başkanı Maduro kazandı

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Venezuela'da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda 5 milyon 800 binden fazla oy alarak yaklaşık yüzde 68'le yeniden seçilen Maduro, 2025 yılına kadar görev yapacak.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı.

Lucena, diğer adaylar Henry Falcon'un 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci'nin 925 bin, Reinaldo Quijada'nın ise 34 bin 614 oy aldığını bildirdi.

Nicolas Maduro, devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

Öte yandan, Henry Falcon, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Falcon, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurdu.

AA