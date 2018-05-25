Uluslar Arası Tek Rumeli Televizyonu ile TÜRKEL Yayın Grubu Arasında İşbirliği Sözleşmesi İmzalandı

İstanbul (Golden Bridge News) Rumelilerin ilk ve tek televizyonu olan ve artık Avrupa ile Asya Arasında bir köprüye dönüşen Tek Rumeli Televizyonu ile TÜRKEL Yayın Grubu arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Tek Rumeli Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Baykal ve TÜRKEL yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ramiz Meşedihesenli tarafından İstanbul’da imzalanan protokol çerçevesinde maddi menfaat gözetmeden taraflar karşılıklı TV Programı, Belgesel ve görsellerinin paylaşımı, ortak haber havuzunun oluşturulması, ortak program çekimi ve yayımı, düzenli fikir alışverişi ve ortak projelerin geliştirilmesi, Türk Dünyasındaki gelişmeler hususunda birbirleri ile iletişim içinde olmakla yanaşı, Türk Dünyası yönünde ortak faaliyetler düzenleyecekleri öngörülüyor.

Tek Rumeli Televizyonu Genel Merkezinde gerçekleitirilen imza törenine Tek Rumeli Televizyonu Haber Müdürü Hasan Ünal ve TÜRKEL Yayın Grubu Genel başkanı Höküme Halilova katıldı.

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