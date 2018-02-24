Ülkenin güney başkentinde iki büyük modern işletme açılacak

OŞ, 22 Şubat /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Oş’ta iki büyük modern işletme - polietilen film üretimi için modern fabrika ve et işleme yapısı açılacak.

Yukarıda adları belirtilen şirketlerin Rus-Kırgız Kalkınma Vakfı tarafından finanse edileceği bildirildi.

Oş Belediye Başkanı Aytmamat Kadırbayev, dün, 21 Şubat’ta iki büyük işletmelerin açılacağı Hidrostatik Beton İnşatı’nı ziyaret etti. Kadırbayev, tüm gerekli belgelerin hazırlanmasında destekte bulunmaları için şehir hizmetleri başkanlarına talimat verdi.

Hidrostatik Beton İnşatı Genel Müdürü Cengizbek İsmailov’a göre, iki büyük şirketin projesi onaylandı, sözleşme anlaşmaları gerçekleştirilmiştir. Bu anlaşmalara göre, benzersiz bir polietilen filmi üretmek için modern bir bitki - geomembran inşa edilecek.

Sızdırmazlığından dolayı bu polietilen film doğrudan su depoları ve kanallarının yapımında kullanılır. Yeni teşebbüsün üretim kapasitesi saatte 1.2 ton olacak.

İkinci işletme hakkında bilgi veren Genel Müdür İsamailov, “İkinci işletme, et işletme fabrikasıdır. Sovyet döneminde Oş şehrinde yapılan güveç Sovyetler Birliği'nde çok iyi biliniyordu. Şehrin yeni kaliteli modern bir Hollanda teknolojisi ile kaliteli güveç üretimini canlandırmayı planlıyoruz.” paylaşımında bulundu.