Ukrayna’dan Kırgızistan’a 5 madalya

BİŞKEK, 21 Şubat 2018 /Kabar/. Genç Kırgız güreşçiler Ukrayna’da yapılan Uluslararası Grekoromen Güreşi Turnuvası’nda 5 medalya kazandılar.

İki kez Olimpiyat şampiyonluğunu kazanan Aleksandr Kolçinko’nun anısına ithafen turnuva 21 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rıskulbek Egeyev ile Nazarbek Musaliyev’in başkanlığında Kırgızistanlı grekoromen güreşçiler üç gümüş ve iki bronz madalyalar elde etti.

Grekoromen Güreşi Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sporcularımız ile antrömanlara başarılar diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.