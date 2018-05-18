BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Ukrayna’da Kırgız kültürü ile tanışma haftası düzenleniyor.

Ukrayna Çocuk Milli Kütüphanesi’nde Kırgız ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıldönümü kutlamaları kapsamında Kırgız kültür mirasıyla tanışma haftası açıldı.

Etkinlik, Ukrayna Kültür Bakanlığı desteğiyle Kırgızistan’ın Ukrayna Büyükelçiliği ile Ukrayna Çocuk Milli Kütüphanesi tarafından düzenlendi.

Kırgızistan’ın Ukrayna Büyükelçisi Cusupbek Şaripov, yaptığı konuşmada Kırgız devletinin yüzyıllar boyunca oluşan Kırgız kültürünün kendine özgü özelliklerini anlattı.Ayrıca Şaripov, Ukrayna’nın küçük okurlarına Kırgız edebiyatının rönesansı olan Manas Destanı ve Çengiz Aytmatov’un eserleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Buna ek, etkinlikte yer alan manasçı (Manas destanını günümüze kadar nesilden nesile aktaragelen sözlü) Talantaalı Bakçiyev Manas aktarırken, Ukrayna’nın Kırgızistan diasporu başkanı Vladimir Narozya, kendisinin Ukrayna diline çevirmiş olduğu Kırgız halk yazarı Mar Bayciyev’in “Manas, Semetey ve Seytek Masalları” adlı eserinin sunumunu yaptı.

Yetenekli Mariya Naumova, Kırgız enstrümanı kopuzla Maş botoy, Esimde ve diğer kompozisyonları oynadı.

Etkinlik sırasında ayrıca, Cengiz Aytmatov’un eserlerinden uyarlanan fotoğraf sergisi düzenlendi, Kırgız ulusal giyseleri defile edildi.