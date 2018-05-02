Ukrayna'da, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne adanan festival düzenlenecek

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. AzerTAC’ta yer alan habere göre, İvano-Frankivsk şehrinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıldönümü ile bağlantılı olarak uluslararası bir festival düzenlenecek.

Ukrayna'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin örgütsel desteği ile düzenlenecek olan festival çerçevesinde, 3 Mayıs'ta Azerbaycanlı sanatçıların katılımıyla "Azerbaycan" sergisi açılacak.

5 Mayıs'ta Azerbaycanlı kültür sanatçıların katılımıyla caz festivali düzenlenecek ve Azerbaycan hakkında bir film gösterilecek. Ayrıca festival kapsamında Azerbaycan'ın ulusal mutfağından örneklerin sunulacağı bir fuar da yapılacak. 6 Mayıs'ta, gala konseri ile festivalin kapanış günü gerçekleşecek.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü ile ilgili sunumlar, konferanslar Ukrayna’nın Kharkiv, Dnepr, Odessa ve diğer şehirlerde de yapılacaktır. 18 Mayıs'ta Ukrayna'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nde resmi bir resepsiyon düzenlenecek.

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