Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları Katar devlet televizyonunda gösterilecek

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 2-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın Katar devlet televizyonunda gösterileceği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Doha Büyükelçisi Nuran Niyazaliyev ile Katar Medya Şirketi İcra Kurulu Başkanı şeyh Abdulrahman bin Hamad el-Sani ile bir araya geldiği ve tarafların Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın Katar televizyonunda gösterilmesi konularını görüştüğü belirtildi.

Büyükelçi Niyazaliyev’in Dünya Göçebe Oyunları’nın tarihi, amacı ve hedefleri hakkında bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, Katar Medya Şirketi başkanına Kırgızistan Başbakan Yardımcısının oyunlara davet ettiği mektubu iletildiği aktarıldı.

Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumuna büyük ilgi gösteren Şeyh Abdulrahman bin Hamad el-Sani, oyunların yansıtılması ve daha sonra Katar televizyonunda izleyiciler için gösterilmesini sağlamak üzere Katar Devlet Televizyonu'ndan bir grup muhabiri göndermeye hazır olduğuna dair güvence verdi. Ayrıca, Şeyh Abdulrahman bin Hamad el-Sani, Katar televizyonunda Kırgızistan hakkında özel programların yayınlaması önerisini destekledi.