Türkmenistan'da pamuk üretimi

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Ülke genelinde yılda ortalama 1 milyon ton pamuk üretimi gerçekleşiyor.

Bir pamuk ülkesi olan Türkmenistan’da sene de ortalama 1 milyon ton pamuk üretiliyor.

Tekstil fabrikalarının yüzde 90’ı Türk ve Avrupalı şirketler tarafından kurulurken, bunların bir kısmı yap-işlet-devrer modeli ile, bir kısmı da Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı tarafından çalıştırılıyor.

Türkmenistan’da inşa edilen pamuk ipliği fabrikalarından biri de Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığının Türkmenabat pamuk ipliği fabrikası...

Bu fabrikada bu yılın ilk 4 ayında 3 bin 174 ton pamuk ipliği üretildi.

Üretilen yüksek kaliteli pamuk iplikleri hem yurt içinde hem yurt dışında büyük talep görüyor.

Fabrikada üretilen pamuk iplikleri başta İngiltere, Rusya ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Ülkede Pamuk üretim programını başarıyla icra etmek ve saklama koşullarını daha da iyileştirmek amacıyla Türkmen Liderinin Kararıyla yabancı şirketlerden pamuk temizleme ve saklama tesisleri için gerekli son teknolojiler le donatılmış ekipmanlar satın alınıyor.

TRT Avaz