Türkmenistan’da Bişkek-Aşkabat doğrudan uçuş açılışı görüşüldü

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkmenistan’da Bişkek-Aşkabat doğrudan uçuş açılışı konusu ele alındı.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan uluslararası “Büyük İpek Yolu, gelişimin yeni kilometre taşlarına” konulu foruma katılan Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Camşitbek Kalilov, Türkmenistan Karayolu Taşımacılığı Bakanı Garayev Cumageldi ile bir araya geldi.

Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Türkmen tarafı karayolu taşımacılığının geliştirilmesi, yüksek hızlı otoyolların inşası, karayolu taşımacılığının sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde işletilmesi ve karayolu taşımacılığında Türkmenistan halkının ve ekonominin ihtiyaçlarının karşılanması için yol ağının uygun şekilde bakımının sağlanması konusunda ajansın devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda taraflar, karayolu taşımacılığı, malların taşınması, ulaştırma için izin formlarının mübadelesi ve iki ülke arasında malların transit geçişi alanında ikili ilişkileri konularını ele aldı.

Türkmen mevkidaşına bilgileri için teşekkür eden Kalilov, Kırgız Cumhuriyeti'nin ulaşım koridorlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çok vektörlü ulaşım altyapısının geliştirilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Yol Bakanı, aynı günü Türkmen Havayolları şirketinin Genel Müdürü Davron Saburov ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda sivil havacılık alanında ikili ilişkileri ele alındı. Kırgızistan Ulaştırma Bakanı, Bakanlığın hava taşımacılığı pazarını serbestleştirerek ve Kırgız Cumhuriyeti'nin havalimanlarını modernize ederek sivil havacılığın geliştirilmesi için tedbirler aldığını belirtti.

Bakan ayrıca, Bişkek ve Aşkabat şehirleri arasındaki doğrudan hava iletişiminin açılmasının, iki devlete, ticaret, ekonomik ve turistik alanların ikili ilişkilerini derinleştirecek yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki uçuşların erken açılmasında iki ülkenin havacılık makamları arasında uygun çalışmaları sürdürme konusunda anlaştı.