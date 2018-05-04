Türkmenistan’ın Türkmenbaşı Limanı Ödüllerle Birlikte Açıldı

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Guinnes Temsilcisi Şeyda Subaşı: Türkmenbaşı Limanı, 2 kategoride Guinnes kayıtlarına alındı.

Hazar Denizi kıyısında Türkmenistan tarafından inşa edilen Türkmenbaşı Limanı, 2 ayrı kategoride Guinnes rekorlar kitabına girdi. Kadim ipek yolunu yeniden canlandırmak, doğu ile batıyı birleştirme konusundaki öngörüsü dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’a da özel ödül verildi. Özel ödüller, Uluslararası İpek Yolu Ticaret Odası ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu tarafından Türkmen lidere takdim edildi.

Guinnes tarafından verilen belgeler; liman projesinin, “deniz seviyesi altındaki en büyük liman” olmasını tescil ediyor. Öte yandan Guinnes’in diğer tespiti ile de Türkmenbaşı limanı projesi kapsamında göçmen kuşlar için inşa edilen adanın, “deniz seviyesinin altında göçmen kuşlar için inşa edilen en büyük yapay ada” olduğunu tescil ediyor.

Berdimuhammedov: "Türkmenbaşı limanı, ülkeler ve uluslar arasındaki dostluk ve işbirliğini de pekiştirecektir"

Türkmenbaşı Limanı’nın yenilikçi teknolojilerle inşa edilmesi, çevreye duyarlı proje uygulaması, göçmen kuşlar konusunda duyarlılık dolayısıyla da çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirildi.

Türkmenbaşı Limanı’nın açılış programı kapsamında sertifika ödül töreni de yapıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, kendisine takdim edilen sertifika ve ödüller dolayısıyla yaptığı konuşmada, uluslararası katılımcıların ulaştırma forumu ve diğer programlara katılımına dikkat çekti.

Siyasetçilerin, uzmanların ve uluslararsı medyanın gösterdiği ilginin, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması fikrinin önemini ifade ettiğini vurgulayan Türkmen lider, “bu açıdan bakıldığında Türkmenbaşı limanı, sadece ticari ve ekonomik amaçlarla değil; aynı zamanda siyasi, kültürel ve insani ilişkiler ile ülkeler ve uluslar arasındaki dostluk ve işbirliğini pekiştirmek için de açılmaktadır.” dedi.

Kaynak: TRT Avaz