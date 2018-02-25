Türkiye’nin Nüfusu 20 Yıl Sonra 100 Milyon Olacak

ANKARA, 25 Şubat /Kabar/. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018-2080 dönemi için yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin nüfusu 2040 yılında 100 milyonu geçecek.

TÜİK verilerine göre, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 80 milyon 810.000 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907.000 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331.000 kişiye ulaşması bekleniyor.

Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664.000 kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı belirten TÜİK verilerine göre, bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 101.000 kişi olacağı öngörülüyor.

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