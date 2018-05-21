Türkiye'nin Kütahya İlinde yolcu otobüsü devrildi

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez'in kullandığı Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerce kurtarılarak Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Dönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, hastaneye kaldırılan 16 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, otobüsün İstanbul'dan Kütahya'nın Simav ilçesine sefer yaptığı öğrenildi.

AA