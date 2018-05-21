Türkiye’de ramazan ayına ithafen “Kırgızistan gecesi” etkinliği

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkiye’nin başkenti Ankara’da 11 ayın sultanı ramazan ayına ithaf edilen “Kırgızistan gecesi” etkinliği düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs 2018’de Ramazan ayına adanmış geleneksel yıllık festival çerçevesinde "Kırgızistan gecesi" etkinliği yapıldı.

Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçiliği’nin Keçiören Belediyesi ile birlikte düzenlediği etkinliğe Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultan Cumagulov, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kırgızistan’ın Kayseri Fahri Konsolosu Mustafa Kurt, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Bölüm Başkanı, diplomatik misyonları yanı sıra bakanlık temsilcileri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanı Sultan Cumagulov, Karakol Belediye Başkanı Arpaçiyev ve Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak herkesin Ramazan ayını kutladı.

Etkinlik kapsamında Kırgız Evi'nin açılışı ile Kırgız halkı ve uygulamalı sanat ürünlerinin tanıtımı yapıldı, Kırgızistan'ın yatırım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi kitapçıkları dağıtıldı ve III. Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili video gösterildi.