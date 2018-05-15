Türkiye'de fuhuş nedeniyle gözaltına alınan Kırgız vatandaşları sınır dışı edildi

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın 8 vatandaşı fuhuş nedeniyle Türkiye’den sınır dışı edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı basın hizmeti, Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne atıfta bulunarak, 8 Kırgızistan vatandaşının fuhuş dolayısıyla Türkiye’den sınır dışı edildiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce Türkiye’nin birkaç medyasında Aydın eyaletinde 28 yabancı vatandaşın fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındığı yayınlanmıştı. Gözaltına alınanların arasında 5 Gürcistan, 6 Özbekistan, 8 Kazakistan, 1 Ermenistan ve 8 Kırgızistan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Türk medyasına göre, gözaltına alınan tüm yabancı vatandaşlar Aydın Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçiliği bilgisine göre, Aydın Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 8-9 Mayıs tarihleri arasında yukarıda belirtilen ülke vatandaşlarının gözaltına alındığı bilgiyi doğruladı.

Türk tarafı, bütün prosedürleri yerine getirip belgeleri inceledikten sonra gözaltına alınan Kırgız vatandaşlarının sınır dışı edildiğini bildirdi.