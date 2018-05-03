Türkiye'de AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. AK Parti TBMM Grubu, 24 Haziran seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım'ın basına açık bölümde yaptığı konuşmasının ardından, basına kapalı olarak devam etti.

Basına kapalı bölümde; AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım ile Grup Başkanvekillerinin imzasıyla, AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulan, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesini arz ve teklif ederiz." yazılı başvuru ele alındı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı zarfa koyarak, kupalara attı.

"Güçlü iktidar, güçlü meclis için..."

Toplantı, daha sonra basına açık şekilde devam etti.

24 Haziran'ın Türkiye için tarihi bir karar günü olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu tarihte güçlü bir iktidar, güçlü bir meclis, sürekli istikrar için milletin kararına başvuracaklarını kaydetti.

Türkiye üzerindeki kirli plan yapanların oyununu bozacaklarını bildiren Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Millet iradesi için en güçlü şekilde yönetimin oluşmasını sağlayacağız. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye, yarınlarına daha güçlü ve kararlı gidecek. Yapacak işimiz çok, ülkemizin geleceği için çok daha büyük projelerimiz var. 16 yıllık iktidarımızın başarı dolu mazisiyle milletimizden tekrar yetki isteyeceğiz. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi, bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adımıdır. AK Parti olarak, kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla Türkiye sevdalısı mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

YSK'ya başvuruyu Yıldırım ve Bahçeli birlikte yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini geçen hafta imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etti.

AK Parti'li 316 milletvekili de geçen hafta boyunca, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 8'inci maddeleri gereğince 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteriyoruz." başlıklı dilekçeyi imzaladı.

MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi konusunda dün grup kararı almıştı.

Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin başvuruyu Yüksek Seçim Kuruluna, yarın saat 11.00'de birlikte yapacak.

Kaynak: AA