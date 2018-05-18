Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezinin 2017-2018 ders yılı sonu programı Bişkek’te gerçekleşti

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezinin 2017-2018 ders yılı sonu programı ve şarkı yarışması Toktogul Satılganov adını taşıyan Kırgız Millî Filarmoni gösteri merkezinde coşkuyla yapıldı.
Türkçe öğrenen kursiyerler arasında düzenlenen “Şarkılar Bizi Anlatır” şarkı yarışmasının final gecesi düzenlenerek, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.
Meşhur Kırgız sanatçısı Mirbek ATABEKOV ile Seytek Kültür Merkezi öğrencilerinin Kırgız Halk Oyunları ekibi programa ayrı bir renk kattı.
Program sonunda şarkı yarışmasında dereceye giren ve yarışmaya katılan kursiyerlere hediyeleri takdim edilerek konuklar arasında çekiliş ile Türk Hava Yolları Bişkek-İstanbul-Bişkek seferine 2 adet hediye bilet ödül verildi.
Golden Bridge News
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