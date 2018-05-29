Türkiye Tüm Türk Soyluların Ana Vatanıdır - VİDEO-HABER

Kahramanmaraş (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Karaçay Türkleri, 3500 yıl boyunca Türklüklerini muhafaza etmişlerdir. Karaçay Türkleri 1862 – 1908 arası diğer Kafkas halkları ile Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmışlardır.

Alman ordusuyla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Türk düşmanı Stalin tarafından 2 Kasım 1943’te Karaçaylıların tamamı Kazakistan ve Kırgızistan’a sürüldüler. Bir kısım Karaçay Türkü de Türkiye’yi kendilerine vatan olarak kabul etti.

Günümüzde Türkiye’nin Kahramanmaraş kentinde ikamet eden ve yalnız yakın zamanda Rusya Federasyonu Nalçık’te yaşayan akrabalarına kavuşan Dina ailesinin misafiri olduk. Bir kısmı Karaçay Türklerinden oluşan Nida Dina Taşgetiren TÜRKEL Yayın Grubumuzun mikrofonuna görüş heyecanını aktardı.