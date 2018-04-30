Türkiye-İran-Rusya dışişleri bakanları Moskova'da toplanacak

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Dışişleri Bakanlığı, Astana platformunun garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının, cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 28 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen iş birliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Astana süreci, ilk olarak, Suriye'deki krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla üç ülkenin girişimiyle Ocak 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılmıştı.

Çavuşoğlu, Zarif ve Lavrov, son olarak Astana'da 15 Mart'ta yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelmişti.

Kaynak: Dünya Bülteni