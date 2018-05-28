Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan'da Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıttı

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Saduakas Hac Gılmani Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

İftarda katılımcılara Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, yaptığı açıklamada, Kur'anların, "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası çerçevesinde tercüme edildiğini ve basıldığını belirterek, "10 bin adet Kazakça Kur'an-ı Kerim'in dağıtımı Kazakistan'ın değişik illerinde vereceğimiz iftar programlarında gerçekleştirilecek." dedi.

Vakfın ramazan ayı boyunca Astana, Almatı, Öskemen, Çimkent, Karagandı, Pavlodar ve Aktöbe kentlerinde 3 bin 500 kişiye iftar vereceğini dile getiren Akın, "İftar sofralarında Kazakistanlı kardeşlerimizle beraber olmaktan çok mutluyuz. Ramazan, Kur'an, kardeşlik, paylaşma ve kucaklaşma ayıdır. Bu noktada iki kardeş devleti bu güzel kucaklaşma kardeşliğinin tezahürlerini ramazan boyunca görüyoruz." diye konuştu.

Akın, Türkiye'den gelen 40 imamın Kazakistan'ın çeşitli illerinde teravih namazlarını hatimle kıldırdığı bilgisini vererek, Kazakistan'ın talebi doğrultusunda bu yıl 40 Kazak din görevlisinin de ağustos ayında Türkiye'de eğitim göreceğini söyledi.

Saduakas Hac Gılmani Camisi'nin imam yardımcısı Bagzat Gılmani de Türkiye'nin Kazakistan'da iftar vermesinin ve Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıtmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Gılmani, ramazan boyunca camilerin avlularında kurulan çadırlarda günde 200-300 kişiye iftar verildiğini ifade ederek, "İftarlara yoğun katılımın halkımızın ramazan ayına büyük önem verdiğini ve bu ayın üst seviyede geçeceğini gösteriyor." dedi.

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