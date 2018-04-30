Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34 Kanunu Onayladı

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34 kanunu onayladı.

GBNews’in Türkiye Resmilerinden edinmiş olduğu bilgiye göre, Onaylanan 34 kanuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kazakistan Cumhuriyeti ile ilgili bir kanun da yer almaktadır.

7126 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", yer alıyor.

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