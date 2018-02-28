Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Bakü’ye Gelecek

BAKÜ, 27 Şubat 2017 /Kabar/. Trend’e göre, Mart ayı ortasında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’a ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye Hükümeti kaynağına göre, Yıldırım ve Çavuşoğlu Azerbaycan Diasporası ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi’nin organizasyonu ile Diaspora Devlet Komitesi desteğiyle 17 Mart’ta 15.si gerçekleşecek olan VI Bakü Küresel Forumu’na katılacağı beklenmektedir.

Kaynağa göre, ayrıca Yıldırım ve Çavuşoğlu’nun Azerbaycan yetkilileri ile bir araya gelmesi de bekleniyor.

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