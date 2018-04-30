Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'dan Abulgaziyev'e tebrik mesajı

BİŞKEK, 30 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi'nden GBNews’e aktarılan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Muhammedkaliy Abılgaziev'i Hükümet Başkanlığı görevine atanmasıyla kutladı.

Yıldırım Kutlama Mesajında:

"Sayın Başbakan,

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Cogorku Keneş'inde liderliğinizle yeni Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin onayı üzerine samimi tebriklerimi ifade ediyorum.

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının yanı sıra ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğinin liderliğiniz boyunca gelişmeye devam edeceğine içtenlikle eminim. Bu fırsattan yararlanarak, Size sağlık ve mutluluk, kardeş Kırgız halkına refah diliyorum.” dedi.

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