TÜRKİYE: 8. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİNE YOĞUN İLGİ VAR

Ankara, 22 Şubat /Kabar/. KONGRE Yurtdışı Koordinatörü Süleyman MERDANOĞLU’nun GBNews’e akratmış olduğu habere göre,

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından; 3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın’da 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi yapılacaktır.

Uluslararası boyutta olan bu Kongreye daha önce de olduğu gibi, Kongrenin Ana Teması olan “Sağlık Turizminde Yol Haritası” kapsamında, Türkiye ve diğer ülkelerden çok sayıda kişi ve kuruluşların katılımı beklenilmektedir. 3 gece 4 gün sürecek Kongre katılanlara “KATILIM BELGESİ“ verilecektir.

100 den fazla Yurtdışından olmak üzere, 300 katılımcının beklenildiği Kongreye, başvuran ülkelerin başında Türkiye; Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Kosova, Karadağ, Makedonya, Bosna-Hersek ve diğer ülkeler bulunuyor.

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