TÜRKİYE: 8. Dünya İslam Forumu İstanbul’da TASAM Tarafından Yapılacaktır

İstanbul, 21 Şubat /Kabar/. GBNews’in TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’dan edinmiş olduğu bilgiye göre, “Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon” temalı Uluslar arası Forum 01-03 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Forum ile eş zamanlı olarak, Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı(BİLGE 2018 “Bir Kadın - Bir Dünya) Güç ve Adalet İnşası için Politikalar”, Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı, İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Pakistan Devlet Başkanı ve Malezya Kraliçesi tarafından ilk ikisi verilen ödüllerin üçüncünün Takdim Töreni ve 9. Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı icra edilecektir.

Ayrıca, yaklaşık 3 yıldır 6.500 orijinal belge üzerinden çalışmaları süren “Osmanlı Devletinde Tasavvuf Hayatının Kurumsal Yönetişimi” başlıklı projede ortaya çıkan telif eserle aynı başlıkla Sempozyum yapılacaktır.

Golden Bridge News