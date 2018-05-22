Türk ve Kazak sendikaları işbirliği yapacak

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Bugün, 22 Mayıs'ta, Türk ve Kazak sendikaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk sendika kuruluşları Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasında bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın temel amacı, işçilerin haklarının korunması ve Türkiye ve Kazakistan'daki emeğinin güvenliğinin sağlanması alanında ortak çalışmaktır. Ayrıca, Türkiye ve Kazakistan sendika çalışanları iş deneyimlerini paylaşacak, ortak etkinlikler düzenleyecek, özellikle yuvarlak masa ve seminerler düzenleyecek.

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