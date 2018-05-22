Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile TÜRKEL Yayın Grubu Arasında İşbirliği Sözleşmesi İmzalandı

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulmuş ve İstanbul’da ulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile TÜRKEL Yayın Grubu arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.

TDAV Genel Başkanı Közhan Yazgan ve TÜRKEL yayın Grubu Genel Başkanı Höküme Halilova tarafından İstanbul’da imzalanan sözleşme çerçevesinde taraflar Türk Dünyasındaki gelişmeler hususunda birbirleri ile iletişim içinde olmakla yanaşı, Türk Dünyası yönünde ortak faaliyetler düzenleyeceklerini bildirdiler.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Merkezinde gerçekleitirilen imza törenine TDAV Eğitim ve Kültür Müdürü Metin Köse, Genel Müdür Saadet Pınar Yıldırım ve TÜRKEL Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ramiz Meşedihesenli katıldı.

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