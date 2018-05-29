Turistler için Taşkent'te yeni otel açılıyor

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan’ın Bişkek Büyükelçiliğinden GBNews’e aktarılan habere göre, turizmin geliştirilmesi için Özbekistan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Taşkent yakında "Eski Şahar" bölge merkezinde dörtyıldız modern bir "Çorsu" oteli inşa etmek öngörülüyor. Otel Özbekistan'da değil, aynı zamanda BDT ülkelerinde eşsiz sayıla bilecek bir yapıya sahip olacaktır.

Otel Türk şirketi Marius uzmanları tarafından uygulanacaktır.

Otel kompleksi 2019'un sonuna kadar tamamen devreye alınacaktır.

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