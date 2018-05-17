Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. ABD Başkanı Donald Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Özbekistan Cumhurbaşkanını bugün burada ağırlamak büyük bir onur. Kendisi, ülkesinde hayli saygı duyulan bir isim. Ticaret de dahil birçok konu üzerinde Özbekistan ile çok yakın çalışıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, 2 ülke arasındaki yatırım imkanlarından bahsetti.

Özbekistan'ın ABD'de yeni silahlar almaya hazırlandığını da belirten Trump, bu konuları da görüşeceklerini dile getirdi.

"TARİHİ BİR GÖRÜŞME YAPIYORUZ"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise gerçekten tarihi bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Mirziyoyev, "ABD, bağımsızlığının ilk gününden beri Özbekistan'ı destekledi ve biz bu gerçeği takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın göreve gelmesiyle 2 ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını kaydeden Mirziyoyev, Trump yönetimine teşekkür etti.

Mirziyoyev, "ABD ile Özbekistan arasında stratejik bir ortaklık için yeni bir dönemi işaret eden ortak bir bildirimiz var. Bu kapsamda ABD firmalarıyla 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayacağız." dedi. Anlaşmaların detayları ise henüz açıklanmadı.

Daha sonra heyetler arası görüşmenin de yapıldığı çalışma yemeğine geçildiği ve burada ekonomik ilişkiler, bölgesel güvenlik ve ticaretle ilgili konuların ele alındığı bildirildi.

Mirziyoyev, 2002'de dönemin Özbek lideri İslam Kerimov'un ziyaretinden sonra Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Özbekistan Cumhurbaşkanı oldu.

Habertürk