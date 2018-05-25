Trump Kuzey Kore görüşmesini iptal etti

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideriyle planlanan toplantısını iptal etti.Görüşmenin 12 Haziran'da yapılması planlanıyordu.

ABD Başkanı Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz (olumsuz) bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı.

Dünya Bülteni