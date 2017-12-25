Trabzon’un Tanıtım Filmi Bişkek'te Yayımlandı

Bişkek (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Almatı ve Bişkek Merkezli TÜRKEL Yayın Grubu Türkiyeyi tanıtım Progrogramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç’ın mektubu ve Eğitim Müşaviri Recep Sula’nın teklifi üzerine Trabzon İli hakkında bir belgesel hazırladı.

Filmde, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve önemli turistik yerlere sahip olan Trabzon’un tarihi, kültürü, turistik yerleri, ekonomisi, sporu vb. yer alıyor.

Özellikle son dönemlerde turistlerin yoğun ilgisini çekmekte olan, Trabzon'da gezilecek yerler sayılan Sümela Manastırı,Trabzon Kalesi, Vazelon Manastırı, Uzun Göl, Ayasofya Müzesi en fazla ziyaret edilen mekanlardır.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, belgesel boyunca detaylı olarak geniş bilgi veriyor ve ‘Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’lı kardeşlerimiz olan sizlerin de şanslı tatilciler arasında yer almanızı istiyorum ve eminim ki eşi benzeri görülmemiş bu cennetten dönmek istemeyeceksiniz’ sözlerine vurgu yaptı.

Karadeniz mutfağının namını duymayan yoktur Türkiye’de. Kendine özgü lezzetleri, yöresel sebzeler ve taze etler ile hazırlanan yemekler ile tatilcileri karşılayan Trabzon restoranları, bölgenin en çok ilgi gören yerlerindendir. Trabzon’da yaylalarda ve merkezde bulunan Trabzon restoran seçenekleri Karadeniz’in tadına doyulmaz lezzetlerini konuklarıyla buluşturmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılan 161 yaşlı Kalkanoğulları pilav kültürü ile ilgili hazırlanmış röportaj da belgeselde ilgi çekmekte.

Trabzon’u tanıtım belgeselinin devamı her hafta izleyicilerin dikkatine sunulacak.