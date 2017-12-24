Tiflis’te Türk-Gürcü İş Forumu Yapıldı

Bakü (Golden Bridge News) GBNews’in Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre,Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve refakatindeki Ardahanlı işadamları heyeti Gürcistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ardahan heyeti, Gürcistan İşverenler Federasyonu (GEA) Başkanı Dr. Elguja Meladze ve Gürcü işadamları ile düzenlenen iş forumunda biraraya geldi.
Türk ve Gürcü işadamları arasında karşılıklı işbirliğinin artırılmasına yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirildi.
Yorumlar
Yorum Gönder