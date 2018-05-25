TİKA'dan Kırgızistan'da Uygur Türklerine Türkçe kursu

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te verilen Türkiye Türkçesi kursunu tamamlayan Uygur Türkleri sertifikalarını aldı.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan İttifak Uygurlar Derneği Başkanı Artık Haciyev, Merkez Müdürü Adem Köseoğlu ve Türkçe öğretmeni Hayri Oktay tarafından verildi.

Eğitim Müşaviri Sula, bir milletin ana dilini bilmek zorunda olduğunu belirterek, "Milletler anadillerini konuşarak yaşatmalıdır. Kişinin dilini besleyen inancıdır. Dili ve inancı olan topluma hiçbir şey olmaz. Her zaman bir ve beraber olur. Bu topraklarda yaşayan halklar kardeştir. Dili bir olan halklar birlik ve beraberlik içinde olmalıdırlar. Buradaki çocukların Türkçe'yi öğrenmesinde büyük yarar olacak." diye konuştu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu da demokratik bir ülke olan Kırgızistan'da farklı milletlerin kardeşlik içinde yaşadıklarının altını çizerek, "Kırgız halkı başta olmak üzere burada bulunan tüm halklara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü tarihte beraber yaşamış milletleriz. Dinimiz ve dilimiz bir. Yıllar sonra yeniden kavuştuk. Birbirimizi yeniden tanımaya çalışıyoruz. Bu kurslar bunun için bir vesiledir." ifadesini kullandı.

AA