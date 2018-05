BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da 600 yetime iftar verdi.

Pakistan'ın Haripur şehrinde bulunan Hubaib Vakfı yetimhanesinde kalan 600 çocuğa verilen iftara, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA İslamabad Koordinatörü Emre Aktuna ve Hubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han katıldı.

İftar öncesi açıklama yapan Kolabaş, TİKA'nın Pakistan'da kalkınma yardımlarına devam edeceğini belirterek, "Yetimler ve mazlumların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız." dedi.

Aktuna da TİKA'nın 2010 yılından beri Pakistan'da bulunduğuna dikkati çekerek, "İftar organizasyonlarımız geleneksel hale gelmeye başladı. Bu ramazanda da toplamda bin 500 yetime iftar vermeyi planlıyoruz. Bu yetimhaneye daha önce de kırtasiye ve kıyafet yardımı gibi desteklerde bulunmuştuk, bunlara da devam edeceğiz." diye konuştu.

Hubaib Vakfı Başkanı Han da Türkiye'nin, mazlumların bulunduğu her yere yardıma koştuğunu ifade ederek, "Bu organizasyondan dolayı TİKA ile birlikte ümmetin her problemiyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Türkleri ve Türk bayrağını ihtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kudüs konusunda attığı adımlara da değinen Han, "Türkiye, ümmetin, Pakistanlıların, Arapların ve tüm Müslümanların lideridir. Nerede bir ihtiyaç varsa bütün insanlık gözünü Türkiye'ye çeviriyor." dedi.

Hubaib Vakfı yetimhanesinde kalan 600 çocuğun katılımıyla yapılan iftarda Pakistan'a özel yemekler, tatlılar ve meyveler ikram edildi.

Program, yetimhanede tekvando eğitimi alan çocukların yaptığı gösteriyle sona erdi.

