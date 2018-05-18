TDV Kırgızistan'da 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Kırgızistan'da Müslümanlara 10 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, yıl başından bu yana Kırgızistan genelinde 10 bin Kırgızca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Kırgızistan'ın Oş kentinde bulunan Abdulcabbar Mescidi'nde, cemaatle bir araya gelen TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin ve beraberindeki gönüllüler, burada bulunan cemaat ve Kur'an Kursu öğrencilerine, 300 Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Daha sonra İman Bakıt Derneği Kur'an Kursu'na gelen yetkililer, burada eğitim gören kadınlara ve çevredeki bazı evlere Kur'an-ı Kerim verdi.

Hediyem Kur'an Olsun Projesi'nin Kırgızistan'daki durumu hakkında bilgi veren TDV Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Ferhat Gökçe, ramazan ayı ile birlikte, kampanya kapsamında Kırgızistan'ın yedi bölgesinde, Kur'an-ı Kerim dağıtım programlarının tamamlanmış olacağını söyledi.

Bişkek ve Oş başta olmak üzere, ülke genelinde bu yıl toplam 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldığını belirten Gökçe, "Bunun dışında TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kırgızistan için en büyük projelerinden biri olan, halkın dini ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan 'Hadislerle İslam' isimli eserin Kırgızca tercümesinin dağıtımına da ramazan ayı bitmeden başlanmış olacak. Eserler bütün camilere, ilahiyat fakültelerine ve Kur'an kurslarına, Türkiyemizin kardeşlerine hediyesi olarak takdim edilecek." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfına teşekkürlerini ileten Oş Müftüsü Samidin Atabayev ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cemaatimize ve imamlarımıza Kur'an-ı Kerim'in Kırgızca mealini dağıttılar, bunun için çok memnunuz. İmamlarımız, bugünden başlayarak kendi camilerinde, cemaatlerine ve halka okumaya başlayacaklar. Bu bizim için çok büyük bir proje, o yüzden Türkiye Diyanet Vakfına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu vesileyle, Türkiye halkının da ramazan ayını tebrik ediyoruz."

AA