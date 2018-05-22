TDV 55 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkçe, Fransızca, İngilizce İspanyolca, Arapça, Kazakça, Azerice, Çevaca, Tamilce ve Kürtçe olarak bastırılan 55 bin Kur'an-ı Kerim, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından farklı ülke ve bölgelerdeki Müslümanlara ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, "İnşallah 10 dilde, 17 ülke ve bölgede 55 bin Kur'an-ı Kerim, ramazan çerçevesinde dağıtılmış ve kardeşlerimizle buluşmuş olacak." dedi.

TDV, "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında, Sri Lanka, Kolombiya, El Salvador, Guatemala, Belize,Haiti, Panama, Şili, Ekvador, Peru, Malavi, Zimbabve, Gana, Kazakistan, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, Suriyeve Kenya'da Müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edecek.

Türkçe, Fransızca, İngilizce İspanyolca, Arapça, Kazakça, Azerice, Çevaca, Tamilce ve Kürtçe bastırılan 55 bin Kur'an-ı Kerim, 17 ülkede Müslümanlara ulaştırılacak.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV olarak 84 ülkedeki 326 bölgede iftar programları ve ramazan etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanda öğrenci mülakatları da yaptıklarını belirten Çetin, "Yurt dışından getireceğimiz uluslararası imam hatip lisesi öğrencilerinin mülakatlarının olduğu bir dönem. Yine Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında üniversite öğrencileri de bu dönemde seçiliyor." diye konuştu.

"Neredeyse 4 kıtanın her yerindeyiz"

Ramazanın, Kur'an ve bereket ayı olduğuna işaret eden Çetin, şöyle devam etti:

"Ramazan Kur'an ve bereket ayı olduğu için vakfımızın da icra ettiği projelerden biri, 'Hediyem Kur'an olsun' projesi. Bu bağlamda inşallah, 10 dilde, 17 ülke ve bölgede 55 bin Kur'an-ı Kerim, ramazan çerçevesinde dağıtılmış ve kardeşlerimizle buluşmuş olacak. 84 ülkede faaliyetlerimiz oldukça yoğun. Neredeyse 4 kıtanın her yerindeyiz. Nerede bir ihtiyaç, nerede mazlum, garip varsa biz oradayız."

Kendisinin Sri Lanka bölgesinde çalışma yürüteceğini anlatan Çetin, yerel dil olan Tamilce'de basılmış 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacaklarını dile getirdi.

Çetin, TDV'nin, bu yıl 12 milyon liralık yurt dışı yardımı öngördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun dışında 3 milyon liralık da yurt içi yardım, genel merkez tarafından öngörüldü. Ayrıca şubelerimizin de katkılarını sayarsak 30-40 milyonlara ulaşan bir yardım ağından bahsediyoruz. Tabii ki bunların gerçekleşmesinde en büyük katkı, kıymetli bağışçılarımızın ve gönüllerimizin. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz."

AA