Taylan Başbakanı’ndan Kırgızistan Başbakanı’na tebrik mesajı

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, Kırgız mevkidaşı Abılgaziyev’e tebrik mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayland Başbakan Prayut Çan-oça Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev’i başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik etti.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın tebrik mesajında, “Liderliğiniz altında, Tayland Krallığı ve Kırgız Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkiler ve işbirliğinin gelişmeye devam edeceğinden eminim.” ifadesine yer verildi.

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