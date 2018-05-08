Tacikistan'da Hac seferinin maliyeti belirlendi

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan hacı adaylarının bu yılki ödeyecekleri seyahat ücretleri geçen sen ile aynı kalarak 3 bin 712 olarak belirlendi.

Bu yıl Tacikistan'dan Hacca gidecek olanların maliyeti 33 bin 410 Somoni (yaklaşık 3 bin 712 dolar) olarak belirlendi.

Bu yılki Hac seyahati fiyatları Tacikistan Din İşleri Komitesi tarafından belirlendi. Seyahat giderleri arasında gidiş-dönüş uçak bileti, kutsal şehirler Mekke ve Medine'de konaklama, Hac sırasında mobil hizmet araçlarından yararlanma, Hacı rehberlerin hizmet ücretinin yanısıra tıbbi ve bilumum hizmetlerden yararlanma da dahil.

Tacikistan Dini İdaresi raporlarına göre geçen yıl Tacikistan’dan yaklaşık 6 bin 300 kişi Hacca gitti. 2017 yılında da Hac seferi ücretleri yine aynı rakamdı.

Kaynak: Dünya Bülteni