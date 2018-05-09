BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan-Tacikistan sınırında 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sekiz ülkede de hissedildi. Sarsıntının hissedildiği ülkeler arasında Pakistan, Hindistan, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan bulunuyor.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Tacikistan’a bağlı İskashim kentine 36 kilometre mesafede ve yerin 111 metre altında.

Kaynak: Dünya Bülteni