Tacikistan sınırında uyuşturucuya karşı tatbikat

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan ve Özbekistan sınırında ortak uyuşturucu karşıtı tatbikatı yapıldı

Tacikistan ile Özbekistan sınırdaki Dusti sınır kontrol noktasında Afganistan’dan kaçak olarak getirilen uyuşturu trafiğinin önlenmesi amacıyla pratik tatbikatlar yapıldı.

Avesta ajansının bildirdiğine göre, Özbekistan güvenlik birimleri çalışanlarının gözlemci olarak katıldığı tatbikata Tacikistan İçişleri Bakanlığı, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ve Uyuşturucu karşıtı merkezi uzmanları katıldılar.

Tatbikat sonunda, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri güvenlik birimleri temsilcileri bu projenin uygulanmasıyla ilgili konuları tartıştılar.

Bu tür uygulamalı tatbikatların iki komşu ülke sınırındaki Dusti sınır geçiş noktasında görev yapan Özbekistan ve Tacikistan memurları ve çalışanlarının uyuşturucu karşıtı işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

BM Uyuşturucu karşıtı programı çerçevesinde Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan arasındaşi 5 sınır noktasında sınır yönetim işbirliği ofisleri kuruldu.

Kaynak: Dünya Bülteni