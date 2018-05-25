Tacikistan Dışişleri Bakanı Rusça olan soyadını değiştirdi

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Aslov, Rusça olan soyadını milli şekle değiştirdi ve yeni adı Sirojiddin Mukhriddin oldu.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından biri yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanımız birkaç gün önce adını resmen değiştirdi. Şimdi bakanın babasının adı soyadı olacak." ifadesini kullandı.

Bu arada Dışişleri Bakanı'nın adı biyografisinde de düzeltildi. 54 yaşındaki Sirojiddin Mukhriddin , 2013 yılı Kasım ayında Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Mukhriddin daha önce Tacikistan'ın Küba Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'da 2007 yılında Ruslaştırılmış soyadından “ov” ekini çıkararak milli şekle değiştirmişti. Bundan sonra hükümet yetkilileri ve çalışanlar arasında da isim değişikliği yaşanmıştı.

Dünya Bülteni