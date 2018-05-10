Tacikistan Başbakanı Rasulzoda’dan Abılgaziyev’e tebrik mesajı

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan Başbakanı Rasulzoda, Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev’e tebrik mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev’e tebrik mesajı yolladı.

Rasulzoda’nın Abılgaziyev’e ilettiği tebrik mesajında, “Kırgızistan Başbakanı seçilmeniz dolayısıyla tebrik ediyorum.

Ülkelerimiz arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı bağlarını büyük ölçüde takdir ederek, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki ilişkinin, en aktif katılımınızla birlikte yeni içerikler ile sürekli genişleyeceğinden eminim.

Bu yüksek devlet görevindeki faaliyetinizin Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacağına inanıyorum.

Fırsattan yararlanarak, Size sağlık ve başarılar, kardeş Kırgız halkına barış ve refah diliyorum.” ifadesine yer verildi.