Tacik bebek ülke nüfusunu 9 milyon yaptı

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Doğumuyla Tacikistan nüfusunu 9 milyona ulaştıran bebeğin ailesine yeni bir ev hediye edildi

Tacikistan'da 26 Mayıs tarihinde doğan kız çocuğu ile ülke nüfusu tam olarak 9 milyon oldu.

Ulusal haber ajansı Khovar başkentte bir doğumevinde 3.6 kg ağırlığında ve boyu 51 cm olarak doğan kız çocuğun 28 yaşındaki annesi Nazira Mullojonova Tacikistan emek ve istihdam Ajansında uzman olarak çalışıyor. Anne ve çocuğunun sağlık durumu gayet iyi durumda.

Ozodi Radyosuna konuşan Nazira sabah ulusal haber ajansının haberini aldığında ona önce inanmadığını söyledi. Genç anne, "Bana çocuğumun Tacikistan nüfusunu 9 milyona ulaştırdığını söylediler. Benim bundan haberim yoktu. Bu beni iki kat mutlu etmiştir” dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı bu anneyi yeni doğmuş bebeği ile kutladı ve Duşanbe Belediye Başkanına aileye yeni bir daire verilmesi talimatı verdi.

Dünya Bülteni