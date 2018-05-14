Taşkent, Kırgızistan turizm sergisine ev sahipliği yapacak

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Kırgızistan turizm sergisi KTE – Tashkent 2018’in yapılması planlanıyor.

Kırgızistan’ın Taşkent Büyükelçiliği’nin Kabar muhabirine aktardığı bilgiye göre, Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçiliği turizm şirketi Asia Exhibitions ve Kırgızistan tatil köyleri Derneği ile birlikte komşu ülkenin başkentinde turizm sergisi KTE – Tashkent 2018 düzenlemeyi planlıyor.

Sergiye 100'den fazla turizm şirketi, tatil köyleri, medikal turizm, yatılı evler, tatil köyleri ve medya temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Etkinlik programında Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumu yapılması, Kırgızistan’ın turizm potansiyeli, özellikle medikal turizm, yatılı evler, tatil köyleri, hava, demiryolu ve otobüs seferleri hakkında detaylı bilgilerin verilmesi yer alıyor.

Sergiye Özbekistan Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık Bakanlıkları, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi, Özbek sendika ve spor federasyonları, Ulusal Havayolu "Özbekistan Havayolları", "Özbekiston Demir Yolları" ve Özbek Yolu Taşımacılığı Ajansı, şehrin halkı yanı sıra yabancı ve yerel medya temsilcileri davet edildi.

Özbekistan’ın başkentinde yapılması planlanan etkinliğin 22-23 Mayıs tarihleri arasında MIRAN INTERNATIONAL HOTEL adlı otelde yapılacağı duyuruldu.